Vechtpartij Amsterdamse super om mondkapje caissière

De Amsterdammer, wiens naam bekend is bij de redactie, ergert zich al maanden aan het lakse gedrag van het personeel in zijn plaatselijke super in stadsdeel Zuid. Bij het wegnemen van gekochte waar op de loopband stond hij wederom oog in oog met een kassamedewerker die het mondkapje niet serieus leek te nemen. ,,Het hing op haar kin. Ik vroeg of zij het normaal wilde dragen, omdat ik me er niet veilig bij voel. Ik werd uitgescholden voor mongool. En hoewel ik de manager erbij liet halen, werd het alleen maar erger.”

"Ik kan maandag onmogelijk werken. Mijn hoofd is bont en blauw. Mijn knie is kapot."

Meerdere winkelende klanten beamen het beeld dat niet alle personeelsleden in deze vestiging zich aan de coronaregels houden. De winkelende Amsterdammer vervolgt: ,,De teamleider maakte duidelijk dat het dragen van mondkapjes onzin is. Hij woof alles weg. Maar het gaat om het principe: als wij als klanten mondkapjes moeten dragen, dan ook het personeel van de winkel.”

„Toen ik zei dat ik het wel zou filmen en naar het hoofdkantoor van de Dirk zou sturen, sloeg de vlam in de pan. Mijn telefoon werd uit mijn hand geslagen.”

Vechtpartij

Hoewel alles ook weer werd gesust door toegesneld personeel, ging het even later buiten toch weer mis. De teamleider kwam met meerdere personeelsleden op de Amsterdammer af en gaf hem ervan langs. ,,Ik heb harde klappen gehad. Ik kan maandag onmogelijk werken. Mijn hoofd is bont en blauw. Mijn knie is kapot. Dit gaat wel een tijdje duren.”

Hij wilde gelijk aangifte doen bij de politie, maar de opsporingsdienst stelde prioriteit bij het veiligstellen van camerabeelden. ,,Ik heb afgesproken snel aangifte te doen”, vertelt de Amsterdammer, die dinsdag terecht kan.

Geen reactie

Een personeelslid van de Dirk van de Broek in Zuid geeft toe dat er zaterdagmiddag een handgemeen is geweest met een klant, maar hij verwijst naar de manager. Die wil geen commentaar geven en verwijst op zijn beurt naar het hoofdkantoor.