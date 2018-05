Recordhouder Big Mac haalt mijlpaal: 30.000 stuks

Dergelijke records boek je niet in een dag. Gorske proefde zijn eerste dubbele hamburger van de fastfoodketen McDonalds in 1972. Sindsdien moet hij er gemiddeld twee per dag de man hebben gemaakt om aan 30.000 Big Macs te komen.

Zijn start op de 17e mei van dat jaar was wel goed. Hij at er toen negen (!).

Gorske claimt dat zo’n 90% van zijn voedselinname uit Big Macs bestaat. In de afgelopen 44 jaar zou hij slechts acht dagen hebben overgeslagen.

Gorske zegt fysiek geen nadelige gevolgen te ondervinden van zijn eenzijdige dieet. Hij is niet veel te zwaar en ten hij in 2011 na 25 jaar eens zijn cholesterol liet meten, was dat lager dan gemiddeld.