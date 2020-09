Richard de Mos: ’Verkiezingsprogramma past niet bij democratie’

Code Oranje deed eerder mee aan de Provinciale Statenverkiezingen, maar veroverde geen zetel. Waarnemend burgemeester Bert Blase van Heerhugowaard, die eerder openlijk solliciteerde voor het Haagse burgemeesterschap, is initiatiefnemer van de beweging.

„We komen dit najaar met een conceptagenda die wij met technologische toepassingen, zoals apps, willen voorleggen aan de hele bevolking. Daarna gaan wij de boer op met de agenda”, stelt De Mos. „Een dichtgetimmerd verkiezingsprogramma past niet in een democratie”, vult Blase aan.

Bindend referendum en burgertoppen

Zaken waar de partij zich sterk voor wil maken zijn onder meer het bindend referendum, burgertoppen en burgerbegrotingen. „Bij grote thema’s moet het volk worden geraadpleegd. Denk aan zaken als kernenergie en corona”, zegt De Mos.

Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat 46 procent van de ondervraagden ruimte ziet voor een nieuwe politieke beweging als Code Oranje. Zeven procent overweegt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen te stemmen op de partij, blijkt uit de peiling. „We zijn niet links en niet rechts”, meldde Plasman. „Van die etiquette moeten we af: we moeten het met zijn allen doen.”

Corruptiezaak

De verdenkingen rondom de corruptiezaak die nog in volle gang is vormden voor hem en zijn partijgenoten geen belemmering om volop in te zetten op een landelijke beweging. „Ik geloof heilig in mijn eigen onschuld. Bovendien wil ik niet stilzitten, want politiek is mijn lust en leven. Mocht ik toch veroordeeld worden, dan trek ik mij terug uit de beweging, maar ik ga ervan uit dat het OM de beschuldigingen gaat heroverwegen.”

Plasman is ook de advocaat van De Mos in de corruptiezaak. „Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen”, stelt Plasman. De twee zijn nog in beraad over de voortgang van hun relatie als cliënt en raadsman. Binnenkort wordt hier een knoop over doorgehakt.

Bezorgdheid om de rechtsstaat

De voornaamste beweegreden van Plasman om fulltime de politiek in te willen is ’bezorgdheid om de rechtsstaat’. „Ik heb het idee dat ik in de Tweede Kamer veel meer kan bereiken.” Plasman somt zaken op als sneller duidelijkheid over de toekomst van asielzoekers, gebrek aan capaciteit op politiebureaus om aangiften van strafbare feiten te verwerken en ’50.000 strafzaken die op de plank liggen. „Dit tast het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat aan.”

De komende weken worden meer namen bekendgemaakt die op de lijst komen van Code Oranje. „Dat wordt een breed pluimage aan personen, waaronder krachtige vrouwen die hun sporen hebben verdiend”, aldus Plasman.