Millennials blijven langer maagd

Eerder was dit 1 op de 20, dus dat is een grote stijging vergeleken met andere generaties. „Jonge mensen zijn opgegroeid in een cultuur vol hyperseksualiteit, wat ervoor zorgt dat millennials bang zijn voor intimiteit”, zegt psychotherapeut Susanna Abse tegen de Daily Mail.

Men spreekt van hyperseksualiteit als de seksuele drift, het libido, van een persoon sterker ontwikkeld is dan men in de samenleving als normaal of wenselijk beschouwt.

Volgens de psychotherapeut zijn vooral jonge mannen bang dat ze niet op kunnen boksen tegen de hoge verwachtingen en angst hebben dat ze belachelijk worden gemaakt via sociale media.

Ruim 16.000 Engelsen, geboren in 1989 en 1990 deden mee aan het onderzoek.