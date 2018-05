Rochana (15) vermist na Bevrijdingspop

Vannacht deelde Dyone Ramlal een dringende oproep namens haar familie. „Mijn ouders hebben jullie hulp op dit moment hard nodig! Vandaag zijn ze met z’n allen naar Bevrijdingspop geweest en is Rochana met een vriendin meegegaan. Ze moest om half 11 binnen zijn en ze is er nog steeds niet.”

De tiener zou om half 10 bus 300 pakken richting Hoofddorp vanaf de Europaweg in Haarlem. Volgens Dyone is er iemand die haar heeft gezien, schreef ze vanochtend vroeg. „Ze is uitgestapt samen met een donkere jongen met een baard, pet op en oortjes bij Overbos! Iedereen die daar in de buurt is graag opletten! Hij heeft blijkbaar iets op z’n telefoon laten zien waardoor ze vond dat ze met hem mee moest.”

Onderzoek

Een woordvoerster van de politie laat weten dat Rochana inderdaad als vermist is opgegeven en dat rechercheurs bezig zijn met onderzoek. Zo bekijken ze of haar ov-chipkaart is gebruikt, of er camerabeelden zijn en is er contact met busbedrijf Connexxion. Ook is haar foto en signalement verspreid onder agenten in de omgeving van Haarlem, zodat die naar haar uit kunnen kijken.

Volgens Dyone Ramlal had Rochana een rode jurk aan met een wit vest, een zwarte legging en schoenen en een lichtbruine tas.