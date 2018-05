’Steker kwam totaal niet verward over’

,,We waren nog maar een minuut open. Het jonge slachtoffer had net een drankje gekregen. De man zat eerst op een gemeentebankje. Plotseling stond hij op en liep op die jongen af. Zonder iets te zeggen stak hij die jongen in zijn nek, knie en hand”, zegt Ali die van het gebeuren nog in shock is.

Nadat hij de jongen kalm had neergestoken, liep de dader koel verder naar zijn volgende slachtoffer die hij even verderop neerstak. Datzelfde patroon herhaalde zich toen hij een derde slachtoffer had gemaakt.

Bekijk ook: Slachtoffers Den Haag buiten levensgevaar

Bekijk ook: Slachtoffers steekpartij Den Haag nog in ziekenhuis

,,Er was geen enkele aanleiding. De man heeft volgens mij niets gezegd. Na het gebeuren heb ik mij meteen over het slachtoffer ontfermd. Ik heb theedoeken gepakt en de wond dichtgedrukt.” Een van zijn medewerkers liep nog achter de man aan om andere mensen te waarschuwen voor de messentrekker. Ali zegt de dader nooit eerder te hebben gezien. ,,Hij is ons totaal onbekend.”

Weet u meer over deze zaak? Neem dan contact op met nieuwsdienst@telegraaf.nl