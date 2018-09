Ring van een tientje brengt kapitaal op

De opbrengst was ook nog eens het dubbele van wat het veilinghuis vooraf had geschat. Het gewicht van de ring bleek 26.27 karaat te zijn (1 karaat= 0,2 gram). De slijpvorm werd door experts betiteld als ’cushion’, rechthoekig met ronde hoeken. De ring bleek zo uniek dat hij zelfs een naam kreeg: Tenner. Volgens de kenners dateert hij uit de negentiende eeuw.

De koper schafte de ring in de jaren tachtig aan en had geen idee van de waarde. Hij beschouwde het als een leuk en decoratief ding, aldus The Guardian.