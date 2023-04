Geweld op het spoor: NS gaat extra beveiligers werven

NS wil de afdeling Veiligheid & Service om die reden uitbreiden van 675 naar 740 banen en hoopt daarmee de toegenomen agressie het hoofd te kunnen bieden. „We zijn de afgelopen weken meerdere keren opgeschrikt door incidenten”, zegt ceo Wouter Koolmees van NS.

„Alle collega’s die hiermee te maken hebben gehad, hebben onze volledige steun. Het is volstrekt belachelijk dat onze medewerkers tijdens het vervullen van hun publieke taak worden bedreigd en belaagd. Het openbaar vervoer is van en voor iedereen. En dat betekent dus ook dat we er met z’n allen voor moeten zorgen dat onze collega’s veilig hun werk kunnen doen en dat reizigers prettig kunnen reizen. Vanuit NS blijven we er alles aan doen om hiervoor te zorgen. Daarbij hebben we een overheid nodig die net zoveel haast heeft als wij om dit maatschappelijke probleem aan te pakken.”

Geslagen

Het aantal incidenten waarbij NS-medewerkers werden geslagen, bespuugd en bedreigd, is afgelopen jaar gestegen van 744 tot bijna 1000, waarbij 220 personeelsleden ook nog eens letsel opliepen. Hoewel in 2022 al extra maatregelen werden genomen om de agressie in te perken, worden die nu nog verder uitgebreid.

„Onze grote wens is dat we zelf de identiteit van geweldplegers kunnen controleren. Hoe eerder je weet wie je voor je hebt, hoe minder snel een situatie uit de hand kan lopen. Dit ontlast bovendien de politie, die hiervoor in 2022 maar liefst 6750 keer moest worden opgeroepen”, aldus Koolmees.

De afspraken om nog meer beveiligers aan te trekken, zijn gemaakt met de spoorvakbonden, die de laatste weken regelmatig aan de bel hebben getrokken en maatregelen hebben geëist om een veiliger werkklimaat te creëren. „Natuurlijk zijn we blij dat NS verantwoordelijkheid neemt en extra beveiligers gaat aantrekken. Maar het is te triest voor woorden dat het nodig is om het openbaar vervoer veiliger te maken”, reageert Henri Jansen van FNV Spoor.

’Verwarde personen’

„Maar het is zorgwekkend dat veel mensen het openbaar vervoer – de warme treinen en stations – uitzoeken als verblijfplaats omdat ze nergens anders heen kunnen. Dan heb ik het onder anderen over verwarde personen en sommige asielzoekers. Dat is een maatschappelijk probleem, dat de overheid zich ook moet aantrekken”, meent de vakbondsman.

Het afgelopen weekeinde was het weer een paar keer flink raak op het spoor. Zo kreeg een medewerker van de Thalys bij Rotterdam een paar fikse klappen toen hij een zwartrijder vroeg de trein te verlaten. Bij de aanhouding van een 28-jarige reiziger in Roosendaal kreeg een agent ook nog eens een kopstoot. Bij Schiphol werd een groep jongeren uit een trein gehaald, na een melding over een (nep)wapen dat ze bij zich hadden.