Máxima breekt met recept alfajores koninklijke Instagram-records

Rond 13.00 uur maandag waren al meer dan 5500 reacties achtergelaten: van felicitaties tot een oproep aan omroep Max om de koningin haar eigen programma ’Koken met Max’ te geven. De bakkerijschool liet weten plek te hebben wanneer Máxima van loopbaan wilde wisselen. Op Facebook is het recept overigens ook populair: het is al 4800 keer gedeeld en telt 8400 reacties.

Commentaar op Instagram, waar het koningshuis inmiddels 636.000 volgers heeft, blijft doorgaans beperkt. Alleen bij verjaardagen in de koninklijke familie schiet de teller omhoog. Zo kreeg Amalia in december bijvoorbeeld 2869 reacties en Ariane vorige maand 2615. Het record stond tot nu toe op 3762. Dat waren condoleances bij het bericht van het overlijden van prinses Christina vorig jaar zomer.

Bekijk ook: Jarige koningin deelt recept voor alfajores

Gezinsfoto

Het koninklijk recept is sinds maandagmiddag ook het meest gewaardeerde bericht op het Instagram-account. Het record was voor de gezinsfoto die ter gelegenheid van ’Koningsdag thuis’ werd geplaatst (99.125 likes), maar Máxima’s alfajores hebben dat getal in minder dan een dag overtroffen (100.073). Het bericht dat de Oranjes zaterdag uitstuurden voor het alternatieve songfestival staat derde op de alltimeranglijst (80.066).

Filmpjes worden eigenlijk maar weinig gedeeld. Bewegend beeld blijft meestal beperkt tot het dagverhaal (’Your story’), dat maar 24 uur te zien is. Het meest bekeken filmpje is met afstand dat van het voor de zorgverleners klappende koninklijke gezin: 327.381 keer. Het vertrek van prinses Ariane voor haar eerste schooldag op het gymnasium werd 186.515 keer bekeken, en een video over het leggen van het tapijt in de Burgerzaal van het Amsterdamse paleis 160.701 keer.