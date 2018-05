Pont vaart tegen kade CS Amsterdam: dertien gewonden

Dat meldt AT5. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, maar het komt mogelijk door een technisch defect. Er was geen alcohol in het spel, heeft een blaastest bij de schipper uitgewezen.

Elf mensen konden ter plaatse worden behandeld. Twee anderen, een zwangere vrouw en iemand met een gebroken pols, zijn overgebracht naar het ziekenhuis.