Joeri Gagarin en zijn eeuwige roem binnen twee uur

De Russische president Vladimir Poetin op de Kosmonautendag, met achter hem het gigantische standbeeld van Joeri Gagarin. Ⓒ Hollandse Hoogte / Sputnik

Moskou - „Pojechali”, ’laten we gaan’ of ’vooruit met de geit’. Met die eenvoudige woorden lanceerde Joeri Gagarin zichzelf zestig jaar geleden naar eeuwige roem. De Rus zal voor altijd de eerste man in de ruimte zijn. Heel Rusland kent die tekst uitgesproken bij de lancering van een vliegbasis in Kazachstan. Maandag werd er dan ook door het hele land uitgebreid stilgestaan bij een van de favoriete zonen van het land.