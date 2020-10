Backpacktrip Marloes mondt uit in ’gevangenschap’ in Vietnamese barak

Marloes Schipper was overgeleverd aan wispelturige Vietnamese autoriteiten. Ⓒ FOTO ALDO ALLESSIE

AMSTERDAM - Het had een onbezorgde backpack-vakantie in Vietnam moeten worden. De solotrektocht werd een nachtmerrie voor beeldend kunstenaar en docent Marloes Schipper (44) uit Amsterdam. „Mijn situatie was uitzichtloos.”