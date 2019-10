Jongste slachtoffer dodentruck: ’Dacht dat leven in Europa roze was, maar het is zwart’

Bij een foto van Bui Thi Nhung, die nog niet officieel als dood is opgegeven, wordt inmiddels gerouwd. Ⓒ AFP

LONDEN - De 19-jarige Vietnamese Bui Thi Nhung is zo goed als zeker het jongste slachtoffer van het vluchtelingendrama in het Britse Essex. Voor de tiener uit de arme provincie Nghe An was Europa een ideaalbeeld, een beeld dat als sneeuw voor de zon verdween.