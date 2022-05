‘Ex-international Bryan Roy achter tralies na weigeren taakstraf’

Dat bevestigen bronnen van De Telegraaf na berichtgeving in het Parool. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft aan niet te kunnen reageren op de kwestie. Een zegsman van het CJIB, verantwoordelijk voor de uitvoering van de straf, laat weten ‘geen informatie te kunnen geven over individuele casussen’.

Roy gaf kort na het vonnis, op sociale media, al meteen aan zijn opgelegde taakstraf niet uit te zullen voeren. ‘Rutte kan die taakstraf in zijn naad douwen’, schreef hij vol bravoure op Twitter. Inmiddels is duidelijk dat hij daadwerkelijk heeft geweigerd. De rechter had bepaald dat hij in dat geval 40 dagen in hechtenis zou worden genomen. Het is niet bekend hoe lang Roy al achter de tralies zit.

Dreigtweet

De oud-voetballer – die in zijn loopbaan 32 maal in Oranje speelde, en uitkwam voor Ajax, het Italiaanse Foggia, het Engelse Nottingham Forest en het Duitse Hertha BSC – stond september vorig jaar voor de rechter. Vijf maanden eerder had hij volgens het OM een bedreigende tweet geplaats gericht aan minister-president Mark Rutte, waarin hij suggereerde dat de premier een headshot (schot in het hoofd) zou krijgen. Volgens het OM zinspeelde Roy daarmee op een aanslag op Rutte. De voetballer gaf als verklaring aan dat hij ‘vecht voor kinderen die worden misbruikt’.

Volgens Roy, zo gaf hij al eerder aan op sociale media, faciliteert de overheid dat misbruik, iets waar hij overigens nooit enig bewijs voor heeft geleverd. De premier zou volgens hem voor een tribunaal moeten verschijnen. Hij uitte ook andere complottheorieën, en gaf bijvoorbeeld aan ervan overtuigd te zijn dat de minister-president deel uitmaakt van een groepering leiders die het coronavirus gebruikt om de wereldbevolking sterk te reduceren. Hij zegt verder dat ’de wereld wakker moet worden’.

Bij de zitting liet de grillige linksbuiten van weleer al verstek gaan. De geboren Amsterdammer van Surinaamse komaf liet zich ook niet vertegenwoordigen door een advocaat. Voor elke twee uur taakstraf die hij niet zou uitvoeren, stond een vervangende celstraf van een dag.