Nederlander opgepakt voor cokesmokkel in Colombia

De man, W. H., werd betrapt toen hij met de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia van Bogota naar Madrid wilde vliegen. De drugs vertegenwoordigen een straatwaarde van minimaal anderhalve ton euro.

H. had een businessclass ticket geboekt en zag eruit als een zakenreiziger. Desondanks werd hij door de douane uit de rij geplukt om te worden gecontroleerd. De Nederlander staat nu in Colombia mogelijk een zware tijd te wachten. Drugskoeriers krijgen in het land straffen tussen de zes en acht jaar cel.