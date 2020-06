34 procent meer zaken over witwassen, drugsproductie en drugshandel

Het team LFO ( Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen) van de politie tijdens de ontmanteling van een xtc-laboratorium in een loods. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het aantal strafrechtelijke onderzoeken naar synthetische drugs is vorig jaar met 34 procent toegenomen ten opzichte van 2018. Dit meldt het Openbaar Ministerie dinsdag in het jaarbericht over 2019.