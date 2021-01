Bestorming Capitool zorgt voor corona-rel: ’Chemische oorlogsvoering!’

Die mening is Ayanna Pressley toegedaan, lid van de uiterst linkse ’squad’ met onder meer Alexandria Ocasio-Cortez.

„Het is crimineel gedrag”, begint Pressley. „Ze zijn vanaf het begin aan medeschuldig geweest om de kastanjes voor Donald Trump uit het vuur te halen, bewust crimineel gedrag, ontkennen de wetenschap en ze hebben de pandemie laten ontsporen. Als je geen mondkapje draagt, dat is crimineel. Chemische oorlogsvoering, als je het mij vraagt.”

Pressley spreekt over het moment waarop Democraten en Republikeinen als sardienen in een blikje naar een ’safe room’ werden gebracht, tijdens het tumult van de bestorming van het Capitool. Haar echtgenoot Conan Harris, die op de bewuste dag bij haar was, is later positief getest. Drie andere Democraten ook. Van Republikeinen is niets bekend, schrijft Fox News.

Zo laat Pressley de zwartste dag in de geschiedenis van de Amerikaanse democratie ook nog ontaarden in een coronarel. Fox News noemt de schuldigen op een rij, politici Marjorie Taylor Greene, Markwayne Mullin, Andy Biggs, Scott Perry, Michael Cloud en Doug LaMalfa. Overigens voegde Pressley zelf de daad bij het woord. Toen ze collega’s zonder mondkapje zag, is ze die avond de ’safe room’ uitgelopen.