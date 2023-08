Verkeerschaos in VS: zelfrijdende taxi’s vallen uit na wifi-problemen

Op beelden is te zien hoe een tiental Cruise-auto’s vrijdagavond de weg in het gebied van North Beach volledig blokkeren. En dat één dag nadat het bedrijf zijn aanwezigheid in San Francisco had uitgebreid. Sinds deze week mogen zelfrijdende taxi’s er namelijk ook overdag opereren, waar dat voorheen alleen tussen 22.00 uur en 06.00 uur toegestaan was. De staat Californië is een pionier op het vlak van zelfrijdende wagens. Momenteel huizen er meer dan 40 bedrijven die daar hun focus op leggen.

Het incident van vrijdag bewijst wel dat nog niet alles optimaal werkt. Volgens Cruise ging het om een probleem met de draadloze netwerkverbinding. Het bedrijf wijst daarvoor naar Outside Lands, een driedaags muziekfestival dat vrijdag van start ging in San Francisco. Hoe dat festival de netwerkproblemen precies heeft veroorzaakt, verduidelijkte Cruise niet, maar het is bekend dat grote evenementen voor een piek in datagebruik zorgen, wat op zijn beurt verbindingsproblemen kan veroorzaken.

Schietpartij

Twee maanden geleden was er ook al eens een incident met een Cruise-wagen in San Francisco. Een stilgevallen voertuig belemmerde toen de doorgang voor hulpdiensten die op weg waren naar een schietpartij.

De burgemeester van San Francisco blijft, ondanks de incidenten, voorstander van autonome voertuigen: „Ze blijven een belangrijk onderdeel van de toekomst van transport, niet alleen in San Francisco maar in heel de wereld.”