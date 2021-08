Fraudehelpdesk meldt vermoedelijke fraude met eigen nummer

Het nummer dat de waarschijnlijke oplichters op het scherm laten zien is van de afdeling Communicatie van de Fraudehelpdesk. „Sinds 18.30 uur vanavond heb ik al zes of zeven mensen gehad die mij ’terugbellen’, omdat ze een gemiste oproep van mij hebben”, zegt woordvoerder Tanya Wijngaarde. Ze weet uiteraard niet hoeveel mensen wel hebben opgenomen en dus wellicht zijn opgelicht. „Iemand misbruikt het nummer, maar wat er precies is gebeurd, moeten we nog uitzoeken.” Daarvoor zal Wijngaarde de deskundigheid van haar collega’s inschakelen.

De Fraudehelpdesk, opgericht in 2011 en gesubsidieerd door de overheid, heeft als missie te voorkomen dat Nederlanders slachtoffer worden van fraude. Het advies van de Fraudehelpdesk is om niet op te nemen, maar af te wachten tot het loket een voicemail heeft ingesproken. Daarna kan iemand terugbellen naar het opgegeven nummer, zodat zeker is dat diegene daadwerkelijk de desk aan de lijn krijgt.