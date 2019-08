Leeuwin eet eigen jongen op: ’Heel verdrietig’

Het park was vrijdag dolblij toen Kigali twee jongen op de wereld neerzette - de eerste in vijftien jaar in de dierentuin. Maar die blijdschap verdween als sneeuw voor de zon toen bleek dat de welpjes compleet waren opgegeten door hun moeder. Aanvankelijk leek de leeuwin goed voor de kleintjes te zorgen, maar het ging maandag toch nog mis, aldus het dierenpark.

Mogelijk kan Kigali ziek worden van het opeten van de jongen. Dat is overigens geen ongebruikelijk fenomeen in de dierenwereld. „Het is min of meer natuurlijk gedrag, zoals het ook in de natuur gebeurt”, zegt een woordvoerder van het park tegen CNN.

De leeuwin wordt binnenkort weer verenigd met het mannetje Majo.