Kabinet grijpt in bij Action en Wibra: ’Dit kan gewoon niet’

Dat zegt minister Grapperhaus (Justitie) na kabinetsoverleg. „We hebben als kabinet wat nader overleg gehad”, zegt de minister. Coulance is er alleen nog maar voor winkels die voor de lockdown meer dan 70 procent omzet aan essentiële producten zoals levensmiddelen, drogisterij-artikelen en diervoeding verdienden. „Dan mag je als winkel open”, zegt Grapperhaus.

Eerder was er ook nog een uitzondering voor winkels die meer dan 30 procent van de verdiensten uit die producten haalden. Die mochten wel open, maar alleen om de essentiële spullen te verkopen. Aan de hand daarvan wilden Wibra en Action toch gewoon open gaan, maar het kabinet steekt daar nu een stokje voor.

„Het is spijtig dat hier discussie over is geweest”, zegt Grapperhaus. „Aan de andere kant zeg ik ook: we hebben heel rap ingegrepen en dan kan het gebeuren dat op een bepaald punt nog wat moet worden bijgesteld. Ik snap best dat mensen denken dat het wat onhandig en slordig overkomt, maar we hebben nu een heel heldere regel.”

Randen van de regels

Voorafgaand aan het overleg had coronaminister De Jonge zijn afkeur al uitgesproken over de winkels die toch open gingen. „De ernst van de situatie vraagt van ons allemaal maximale inspanning en solidariteit”, zegt De Jonge. Hij is duidelijk over de niet-essentiële winkels die toch manieren zoeken om nog deels open te gaan. „Dit is niet het moment om de randen van de regels op te zoeken. Dit kan gewoon niet.”

Dat die winkelketens ondanks de vijf weken durende lockdown toch de deuren willen openen, zorgde voor ophef in de Tweede Kamer, vanuit coalitie en oppositie. VVD-Kamerlid De Vries roept ondernemers ook op niet de randen van de regels op te zoeken, net als D66. En ook vanuit de burgemeesters klinkt die oproep.

Action wil de honderden filialen in Nederland vanaf woensdagmiddag toch openen, en ook branchegenoot Wibra wil de deuren openen voor klanten. De koopjeswinkels willen hun ’essentiële producten’, zoals etenswaren, schoonmaakmiddelen, hygiëneproducten maar ook diervoeding gewoon verkopen.

Action is verbaasd over de streep door de geplande heropening. Het ministerie van Economische Zaken gaf de onderneming dinsdag nog toestemming voor een gedeeltelijke heropening, stelt een woordvoerster.

„We verkopen ook niet alle spullen. Bovendien verlichten we de druk op de supermarkten”, vult ze aan. Action wijst er ook op dat bij eerdere lockdowns in België en Frankrijk, waarbij een groot deel van de detailhandel dicht moest, Action-filialen ook essentieel geachte goederen mochten blijven verkopen.

Niet alle grote namen uit de Nederlandse winkelstraat zijn tegen strengere regels. Topman Michiel Witteveen van Mirage Retail, het moederbedrijf van Blokker en Intertoys, roept andere ketens op om de regels zo strikt mogelijk te volgen. Ook textielsuper Zeeman, die ook enige schoonmaakproducten verkoopt, vindt dat ketens zo veel mogelijk volgens de geest van de nieuwe lockdownregels moeten handelen.

„Als familiebedrijf met 450 winkels in Nederland heeft Zeeman een voorname rol in de samenleving en vinden wij het belangrijk dat we ons conformeren aan de richtlijnen die op dit moment in de maatschappij gelden”, verklaart algemeen directeur Erik-Jan Mares. „Wij hebben er derhalve voor gekozen om ons te scharen achter de bedoeling van de maatregelen om zo veel mogelijk contacten te vermijden.”