Italiaan opgepakt met 100.000 euro in auto

In de auto van de opgepakte man lag nog wel wat meer geld dan hier op de foto. Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

ZEVENAAR - Een man van 40 jaar uit Italië is maandag op verdenking van witwaspraktijken aangehouden op de A2 bij Zevenaar in Gelderland. Hij was net de Duits-Nederlandse grens gepasseerd toen bij een controle bleek dat er meer dan 100.000 euro aan contanten in zijn auto lag, meldt de politie dinsdag.