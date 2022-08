Premium Het beste van De Telegraaf

’We staan met onze rug tegen de muur’ Mirthe (18) leeft na ernstig misbruik in een hel: ’Euthanasie is mijn enige hoop’

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

Mirthe met haar vader Hans. „Ons hele gezin gaat zo kapot”, zegt hij. „Maar bij wie kunnen we aankloppen?” Ⓒ Frans Paalman

Een column in De Telegraaf over ’Kirsten’, een jong meisje dat na ernstig seksueel misbruik zo depressief werd dat ze een euthanasietraject startte, leverde honderden lezersreacties op. Kirsten heet in werkelijkheid Mirthe Jutstra. Ze is samen met haar ouders Hans en Olga dankbaar voor alle steunbetuigingen, maar het gezin voelt zich nog altijd in de steek gelaten door de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Mirthe: „De hulpverlening is na 17.00 uur niet meer bereikbaar, maar mijn leven is 24 uur per dag een hel.”