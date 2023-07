Rutte wil wel door als lijsttrekker VVD: ’Als ik nu moet besluiten, zeg ik ja’

Volgens Rutte zijn alle coalitiepartijen afgelopen maanden ’tot het uiterste gegaan’ in het asieldossier. „Maar over dat pakket was geen overeenstemming.” Volgens de premier waren ’een aantal waarden’ aan het botsen. Wel wijst hij erop dat zijn kabinet ’belangrijke stappen vooruit’ heeft kunnen zetten. Hij wijst op koopkrachtmaatregelen, klimaatbeleid en ’eensgezinde inspanningen’ om Oekraïne ’zo goed mogelijk te helpen’. „Daar zullen wij demissionair mee doorgaan.”

Dat geldt ook voor het oplossen van de toeslagenaffaire en de aardbevingsproblematiek in Groningen. Hij noemt het ’spijtig’ dat er vertraging op andere grote dossiers zal ontstaan, zoals de stikstof- en migratievraagstukken. „We hebben met elkaar in een goede sfeer het nodige tot stand kunnen brengen.”

’Onverantwoord hard, bijna roekeloos’

De aanstaande demissionaire premier noemt het ’jammer dat we door deze scheiding halverwege de rit’ de kabinetsperiode niet hebben kunnen volmaken. Rutte is het overigens ’niet eens’ met Pieter Heerma, de CDA-fractievoorzitter die de opstelling van Rutte als ’onverantwoord hard, bijna roekeloos’ betitelde. Rutte: „Maar dat is voor het Kamerdebat.” Dat staat gepland voor aanstaande maandag.

Rutte sluit niet uit dat hij weer lijsttrekker wordt van de VVD. Maar hij wil er even over nadenken. „Daar neem ik even de tijd voor. Mijn partij zal er ook iets van vinden. Als ik nu zou moeten besluiten is het antwoord ’ja’.”

Rutte zegt dat het onderwerp migratie - na de invasie van Rusland in Oekraïne - door Nederlanders beschouwd wordt als een van de belangrijkste onderwerpen. Hij wil als demissionair premier ’alle maatregelen die nodig zijn’ nemen om de instroom komende maanden terug te dringen.

Vicepremier Sigrid Kaag reageert vrijdagavond minder enthousiast als haar gevraagd wordt of ze weer lijsttrekker wordt voor D66: „Dat weet ik nog niet.”