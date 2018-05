Doden na aardbeving in Poolse mijn

De mijn in het zuiden van Polen werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 3,5 tot 4,0. Toen konden al twee mijnwerkers worden gered nadat de gang waarin ze werkten gedeeltelijk was ingestort. Het duo is er relatief goed aan toe, aldus de directeur van het bedrijf JSW. Ze konden zonder hulp lopen en zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

De kompels maakten onderdeel uit van een team dat een nieuwe tunnel aanlegde. Een woordvoerder van de hulpdiensten zei eerder tegen televisiezender TVN24 dat het werk bemoeilijkt wordt door een hoge concentratie van het giftige gas methaan in de mijngangen. In totaal waren op het moment van de aardbeving ongeveer 250 mensen aan het werk in de mijn.