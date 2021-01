Toezichtsraad Facebook ziet fouten in ’verwijderbeleid’

Het is de allereerste keer dat dit onafhankelijke controlelichaam van Facebook een oordeel ergens over velt. Facebook ligt al jaren onder vuur, onder meer over het omgaan met meldingen van of over de Republikeinse ex-president Donald Trump. Hij werd recent geblokkeerd.

De raad telt twintig leden en heeft een budget van 130 miljoen dollar (107 miljoen euro). Hij is door de onderneming van miljardair Mark Zuckerberg opgezet om ten minste zes jaar de op basis van bedrijfsregels omstreden verwijderingen van het sociale medium te onderzoeken. De raad geeft nu Facebook zeven dagen de tijd de onterecht verwijderde berichten terug te plaatsen. Het ging onder meer om een boodschap over het lot van de Oeigoerse minderheid in China en een boodschap over een mogelijk nieuw medicijn tegen Covid-19 met kritiek op de Franse regering,