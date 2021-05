Politie maakt einde aan illegaal feest in Brussels bospark

Hoewel het de bedoeling was feest te vieren, was de stemming in het bospark Ter Kameren niet erg feestelijk. Slechts een beperkt aantal verzamelde zich bij de muziekinstallaties en danste. Veel anderen klonterden samen in groepjes. De meesten hielden geen anderhalve meter afstand en droegen geen mondkapje.

De politie, volgens Het Nieuwsblad met 700 man op de been, hield de situatie geruime tijd op afstand in de gaten, onder meer vanuit een helikopter. Met behulp van een drone werden de bezoekers gemaand zich aan de coronamaatregelen te houden, zonder veel succes.

Waterkanon

In de loop van de middag werd de sfeer grimmiger. Volgens getuigen mengden extreemrechtse figuren zich tussen de feestgangers. Demonstranten eisten „vrijheid.” Er ontstonden wat vechtpartijtjes en er werd met flessen en vuurwerk gegooid. Een waterkanon reed als waarschuwing richting de vijver, waar een maand geleden tijdens de eerste editie van La Boum (Knalfuif) ernstige ongeregeldheden ontstonden.

De politie besloot even na half zes over te gaan tot de ontruiming van het Ter Kamerenbos wegens het „niet naleven van de gezondheidsmaatregelen.” Daarvoor werden behalve manschappen in wapenuitrusting traangas en de waterkanonnen ingezet.

Veel ’boumers’ waren toen al op weg naar huis gegaan, enkele honderden bleven langer hangen op het grasveld bij de waterpartij en in de bosjes. Ze maakten vreugdevuurtjes en bleven de oproerpolitie uitdagen. In de omgeving werden vernielingen aangericht. Onder meer straatmeubilair en verkeerslichten moesten het ontgelden. Een aantal personen is gearresteerd.