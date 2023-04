Bijna alle verdachten cyberzaak naar huis

Dat laat het Openbaar Ministerie Rotterdam weten aan De Telegraaf. In Noord-Nederland werden bijvoorbeeld vijf personen opgepakt, maar niet één van hen zag een rechter. Als ze worden heengezonden betekent dat er geen geschokte rechtsorde is, geen recidivegevaar of dat de verdenking niet ernstig genoeg is. De drie verdachten die wel zijn voorgeleid, zitten momenteel allemaal nog vast. Ze komen uit de regio’s Rotterdam, Den Haag en Midden-Nederland.

De verdachte uit Rotterdam die vastzit zou met gestolen online data die te koop werden aangeboden op de illegale site Genesis Market voor ruim honderdduizend euro hebben gedupeerd. Hij is volgens het OM Rotterdam iemand die eerder voor een cyberzaak is gepakt.

Ook is afgelopen vrijdag een 35-jarige Waddinxvener voorgeleid aan de Haagse rechter-commissaris. Die heeft zijn voorarrest met veertien dagen verlengd. Deze man wordt ervan verdacht ruim duizend online fingerprints te hebben gekocht op het Darkweb. Ook wordt hij verdacht van computervredebreuk. Hij heeft een aantal keer met deze gegevens geprobeerd toegang te verschaffen tot systemen en tevens het doen van zeven bestellingen bij een webwinkel op andermans naam. Dit laat het Openbaar Ministerie Den-Haag weten aan De Telegraaf.

Operatie Cookie Monster is een wereldwijd onderzoek dat door de FBI geleid wordt. In Nederland staat het onderzoek onder leiding van politie en justitie in Rotterdam, onder de naam Noya. De zaak draait om de inmiddels uit de lucht gehaalde, illegale website Genesis Market.

Dat er maar drie van de 17 verdachten vastzitten, is volgens het Openbaar Ministerie Rotterdam niet perse weinig. ,,Dit zijn de ‘zwaardere’ verdachten. Het wil niet zeggen dat de 14 anderen geen verdachten meer zijn. Zij krijgen nog steeds de gang naar de rechter’’, zegt het OM Rotterdam tegen De Telegraaf. Dat sommige verdachten wel vastzitten, heeft volgens hen te maken met hun dossier. Zo is de verdachte uit Rotterdam al eerder opgepakt voor een cyberzaak.

Op de illegale website Genesis werden van twee miljoen mensen gestolen onlinedata te koop aangeboden. Met de data konden bankrekeningen worden geplunderd en artikelen online worden besteld. De ’bots’ of datapakketjes werden voor bedragen tussen en 70 eurocent en zo’n honderd euro worden gekocht. Inmiddels hebben ruim 8800 mailadressen bericht gekregen dat de gegevens daarvan inderdaad zijn gestolen. Op de pagina ’check je hack’ van de politiewebsite kunnen mensen checken of hun gegevens te koop werden aangeboden.

Het OM Rotterdam laat ook weten dat er misschien nog wel meer verdachten worden opgepakt. ,,17 verdachten bij zo’n grote zaak klinkt misschien weinig, maar als je kijkt naar wat er wereldwijd is aangehouden zijn het er natuurlijk veel meer. Je kunt dus enerzijds blij zijn dat het er in Nederland niet zo veel zijn. Dat betekent ook in dat er niet zoveel Nederlanders actief waren op de Genesis Market. De 17 verdachten waren actief op de website die wij konden traceren. Dit zijn nu toch wel weer 17 potentiële oplichters minder. Het onderzoek loopt nog, dus als er tijdens een verhoor naar boven komt dat een verdachte het niet alleen deed en hij noemt namen, dan krijgen zij natuurlijk ook bezoek.’’

Log uit

Cybersecuritybedrijf Computest, dat betrokken was bij het onderzoek naar de onlinehandel, geeft het dringende advies om een aantal stappen te nemen als iemands gegevens zijn gestolen. Allereerst is het belangrijk om uit te loggen bij alle accounts. „Denk met name aan je (werk)mail, PayPal-account en je accounts op cryptovalutaplatformen”, zegt Computest. Ook moet een computer volledig worden geherinstalleerd, om zeker te zijn dat de malware die de criminelen gebruiken helemaal van het apparaat verdwijnt. Dan pas kunnen wachtwoorden worden aangepast. Anders steelt de malware simpelweg de nieuwe wachtwoorden.