Vrouw vast in openbare wc in Zeeland

Dat gebeurde in een wc op een parkeerterrein. Hoe en waarom dat gebeurde, is onduidelijk. Op foto’s is te zien dat sommige brandweermannen de hilariteit van de situatie wel inzien.

De vrouw had vermoedelijk de politie gebeld, want die schakelde de brandweer in. „Binnen tien minuten had de brandweer de deur van de wc open”, laat een omstander weten.