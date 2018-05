Messentrekker draaide eerder door

Hulpdiensten rukten massaal uit naar de woning van de Syrische asielzoeker in het centrum van de stad. Omdat het tramspoor vol eetkamerstoelen, matrassen en kapot gesmeten prullaria lag, moesten trams worden omgeleid. Volgens buurtbewoners stond de man onderwijl uitzinnig te schreeuwen uit het raam. Uit zijn woning klonk harde muziek.

Diverse personen moesten hun vege lijf redden omdat zij bijna door het huisraad werden geraakt. Bewoners konden een tijdje niet naar hun woning terug. Er moest zelfs een onderhandelaar van de politie ter plaatse komen om met de man in gesprek te gaan. Uiteindelijk gaf hij zich in de nacht over aan de politie en werd hij op blote voeten en in een lange boxershort door agenten meegenomen naar de Opvang Verwarde Personen.

Agenten nemen de Syriër, die nu drie mensen neerstak, mee in februari. Ⓒ Regio15

Wat de Syriër afgelopen zaterdag bezielde toen hij op de Leeghwaterkade uit het niets op drie mannen instak, is nog een raadsel. De man, die een verblijfsvergunning heeft en zeker een half jaar in Den Haag woont, staat niet bij de autoriteiten bekend als een potentiële terrorist.

De politie is een uitvoerig onderzoek naar hem begonnen. Ook naar de uitlatingen ‘allahu akbar’ die hij deed, nadat hij door de politie was neergeschoten, wordt onderzoek gedaan. De man werd in zijn been geschoten en ligt momenteel in een ziekenhuis in Rotterdam. Daar wordt hij permanent bewaakt.

