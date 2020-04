Twee tieners gewond bij steekpartij in Tilburg

Om iets voor drie uur in de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding over twee jongens van 18 en 19 jaar die waren neergestoken. De hulpdiensten rukten uit en troffen een groepje jongens aan, waarvan er twee gewond waren geraakt. De twee zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Het groepje van zes jongens liep met een krat bier op de Baroniebaan in de richting van de Ringbaan-West. Op dat moment kwam er een man langs op een scooter die om een biertje vroeg; dat kreeg hij. Volgens een getuige pakte de man plotseling een mes en ging hij in gevecht met de jongens, waarbij hij twee jongens verwondde. Vervolgens reed hij weg op zijn scooter.

De verdachte zou rond de 20 jaar oud zijn en op een zwarte scooter rijden. Het zou gaan om een blanke man met kort licht stekelhaar. Hij droeg zwarte kleding. De politie startte direct een zoekactie, maar heeft de verdachte nog niet kunnen aanhouden.

Er wordt nog gekeken naar camerabeelden. De politie is ook op zoek naar eventuele getuigen „Heeft u beelden op uw camera waar hij voor het incident of na het incident op staat. Of misschien kent u hem gewoon”, zegt de politie.

Over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers heeft de politie nog niets bekendgemaakt, maar volgens een ooggetuige zouden de twee slachtoffers zwaargewond zijn.