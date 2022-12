Premium Het beste van De Telegraaf

Bisdom verbiedt pastor om voor te gaan in viering: ’Vanwege inzet voor gelijke rechten en homo-emancipatie’

Door Henk-Jan den Ouden Kopieer naar clipboard

Jan Veldt een paar jaar geleden bij de Corneliuskerk in Limmen. Ⓒ Archieffoto

Limmen - Teleurstelling en toch ook verontwaardiging in Limmen. Pastor Jan Veldt ging traditioneel altijd voor in de eucharistieviering op nieuwjaarsdag, maar dit jaar mag dat niet van de bisschop. ’Vanwege zijn inzet voor gelijke rechten en homo-emancipatie in de rooms-katholieke kerk’, zo staat in het parochieblad.