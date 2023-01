Bijna 700.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in 2022

De opsporingsdiensten doen steeds grotere vangsten in de laatste maanden van het jaar.

Het OM meldde eerder al dat in 2022 een recordhoeveelheid aan illegaal vuurwerk in beslag is genomen. In 2021 was het totaal bijna 206.000 kilo, het jaar daarvoor was dat nog zo’n 123.000 kilo.