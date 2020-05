Spanningen nemen toe in VS: ’Dit moet stoppen’

In Atlanta werden auto’s in brand gestoken. Ⓒ ANP

Washington - De staat Minnesota is overgegaan op volledige mobilisatie om vannacht de protesten in Minneapolis in de hand te kunnen houden. Na vier nachten van protest vanwege de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd slaat de onrust over naar steeds meer andere plekken. In in ieder geval twintig Amerikaanse steden waren protesten.