Opnieuw verdachte opgepakt voor Beuningse ’vergismoord’

Afgelopen vrijdag werd al een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Die meldde zichzelf na uitzendingen van onder meer Opsporing Verzocht en regionale opsporingsprogramma’s. Hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft nog twee weken vastzitten. Beide verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen met hun advocaat contact hebben.

Nadat op 6 juli de 49-jarige Mehment Kilicsoy op klaarlichte dag in het Gelderse Beuningen werd doodgeschoten, kwam het rechercheteam tot de conclusie dat alles erop wijst dat de daders de verkeerde persoon hebben doodgeschoten. Afgelopen week werden beelden getoond van vier auto’s die betrokken waren en een mogelijke betrokkene was op camerabeelden te zien. Het resulteerde in 10 tips.

In de zaak zijn ook drie andere verdachten aangehouden. Ze worden niet verdacht van de moord, maar van het stelen van de auto’s die daarbij zijn gebruikt. Zij zijn na verhoor door de politie vrijgelaten, maar blijven wel verdachte.

Ⓒ Opsporing verzocht.