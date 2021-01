Nederland zet eerste prik: hoe ver zijn de landen om ons heen?

De website Our world in data houdt alle officieel door overheden gepubliceerde vaccinatiecijfers bij. Omdat niet alle landen dagelijks accurate cijfers bekendmaken kan het werkelijke aantal inmiddels hoger liggen. Uit de data kan worden opgemaakt dat veel Europese landen inmiddels al duizenden mensen hebben ingeënt.

De koploper binnen de Europese Unie is Duitsland. Op woensdag stond de teller al op ruim 316.000 toegediende doses. Dat staat in schril contrast tot bijvoorbeeld België en Frankrijk, met respectievelijk ’slechts’ 700 en 5000 inentingen.

Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië dat naast het Pfizer-vaccin nu ook het Oxford-vaccin inzet, staat de teller inmiddels op bijna een miljoen. Volgens de autoriteiten zijn één op de vijf personen boven de 80 jaar nu gevaccineerd.

Ook de Denen hebben vergeleken met andere EU-landen al veel mensen ingeënt. De teller staat er inmiddels op 51.000.

Vaak gaat het om zorgpersoneel dat als eerste aan de beurt was. Bijvoorbeeld in Polen, waar al zeker 92.000 personen zijn gevaccineerd. Ook Portugal kiest ervoor om juist deze groep als eerste in te enten, al zeker 32.000 personen zijn gevaccineerd.

In het relatief kleine Luxemburg startte de vaccinatiecampagne op 28 december en heeft men binnen twee dagen al het ambulance- en ziekenhuispersoneel ingeënt. Inmiddels staat de teller daar op 1200 inentingen.

Hoe verloopt het vaccinatieprogramma in het Verenigd Koninkrijk? Dat bespreekt Marcel Levi, ziekenhuisbaas in Londen, in een nieuwe podcast van De Telegraaf.

Italië en Spanje

Italië begon eind 2020 al met vaccineren. Daar kreeg een ’jonkie’ de eerste prik, de 29-jarige verpleegkundige Claudia Alivernini. Volgens de officiële cijfers zijn al ruim 182.000 mensen haar gevolgd. Ook het zwaar door corona getroffen Spanje loopt het aantal uitgevoerde prikken op: bijna 140.000 hebben de eerste prik gehad.

Ook in andere EU-landen zijn er duizenden prikken gezet: Bulgarije (4600), Hongarije (15.000), Kroatië (13.000) en Oostenrijk (6000). In Roemenië gaat het zelfs al om meer dan 41.000 inentingen.

Opvallend is dat in Griekenland en Slowakije politici voorrang krijgen bij de inentingen.

Wereldwijd

Volgens Our world in data zijn er wereldwijd inmiddels ruim 15 miljoen inentingen uitgevoerd. China (4,5 miljoen), de Verenigde Staten (4,8 miljoen) en Israël (1,4 miljoen) leveren forse bijdrages aan het totaal.