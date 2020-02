’VN-ers steken eigendommen Baka-volk Congo in brand’

De VN stuurden een team naar Noord-Congo nadat de Baka in 2018 brieven hadden gestuurd over de vermeende misstanden. Onderzoekers kregen te horen dat de zogeheten ’ecoguards’ eigendommen van de pygmeeën in brand steken, mensen mishandelen of illegaal gevangen nemen en wegsturen uit bossen.

The Guardian bericht dat de inzet van de ecoguards mede wordt gefinancierd door natuurorganisatie WWF, het World Wide Fund for Nature. Die organisatie zegt dat de gewapende dierenbeschermers werken voor de Congolese overheid, maar erkent dat het samen met andere geldschieters een bijdrage levert aan hun trainingen en salarissen.