Aardbeving treft Turkije en Iran: doden en veel schade

Het natuurgeweld zou tientallen dorpen hebben getroffen. De Turkse televisie toonde beelden van mensen die graven in het puin van ingestorte gebouwen, soms met hun handen. Sommige inwoners zitten gehuld in dekens in de sneeuw buiten huizen met beschadigde muren en daken. De autoriteiten zeggen dat meer dan duizend panden zijn ingestort.

Het epicentrum van de beving bevond zich volgens de Amerikaanse seismologische dienst USGS aan de andere kant van de oostelijke grens, bij het Iraanse dorp Habash-e Olya. De aardbeving had volgens de eerste berichten een kracht van 5,7.

Het Turkse ministerie van Volksgezondheid zegt dat drie van de doden kinderen zijn. Ook raakten zeker 21 mensen gewond. In Iran zijn nog geen doden gemeld. Vorige maand vielen in Turkije ook al tientallen doden door een zware aardbeving.