’Russische spionnen opgepakt in Groot-Brittannië’

LONDEN - Groot-Brittannië heeft drie Bulgaren opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. De arrestatie van het drietal, twee mannen en een vrouw, was al in februari en is nu bekendgemaakt door de BBC. De rechtszaak tegen de vermeende spionnen begint januari volgend jaar.

Orlin Roussev (45), Katrin Ivanova (31) en Bizer Dzhambazov (41). Ⓒ -