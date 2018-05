’Ouderen, praat meer over seks’

Uit het Amerikaanse onderzoek blijkt dat 40 procent van de ouderen tussen 65 en 80 jaar nog seksueel actief is. „We weten dat seks erg belangrijk is voor de gezondheid en het welbehagen van ouderen, maar het krijgt niet veel aandacht”, vertelt Erica Solway van de Universiteit van Michigan, die betrokken was bij het onderzoek.

Op de een of andere manier praten we niet over vrijende ouderen, zegt Solway, omdat ze het zelf niet ter sprake brengen, of omdat medici het onderwerp links laten liggen. „Die gesprekken gebeuren gewoon niet. Vermoedelijk omdat dokters wachten totdat ouderen het zelf ter sprake brengen.”

Terwijl tweederde van de ondervraagden graag eens zouden praten met een dokter, heeft slechts 17 procent dat daadwerkelijk gedaan.

Jokkebrokken?

Overigens zeiden veel meer mannen dan vrouwen dat ze nog seks hebben: iets meer dan de helft tegenover minder dan een derde. Ook denken ze anders over het belang ervan: 84 procent van de mannen vindt het belangrijk in een relatie, tegenover 69 procent van de vrouwen.

Een ander belangrijk verschil was leeftijd: terwijl de helft van de ouderen tot 70 jaar nog seks heeft, hebben mensen tussen de 76 en 80 jaar steeds minder seks; toch zijn één op de vier nog actief.

Het onderzoek is gebaseerd op een online vragenlijst die werd ingevuld door 1.000 participanten. Dat aantal zou representatief zijn voor de VS, zo schrijft The Guardian. De resultaten zijn gepubliceerd in een tijdschrift van de universiteit en door AARP, een ’belangengroep voor veroudering’.