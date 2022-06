Tefaf-roof: ’Overvallers kregen mogelijk hulp van medewerker cateraar’

Premium Buitenland

Op Tefaf overvallen juwelier buitenbeentje op chique Londense Bond Street

Bond Street in de chique Londense wijk Mayfair is de winkelstraat voor mensen die niet op een duizendje meer of minder kijken. Maar zelfs in deze straat met juweliers als De Beers en Cartier, modemerken als Prada en Saint Laurent en exclusieve horlogemerken als buurman Rolex, is juwelier Symbolic &...