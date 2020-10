‘Verkiezingsstunt Klaver is treurige manier om aandacht af te leiden’

Jesse Klaver gooit de knuppel in het hoenderhok met het GroenLinks-cadeautje van 10.000 euro aan achttienjarigen. Volgens politiek commentator Wouter de Winther is het een goedkope manier om de aandacht af te leiden. Bovendien gaat de verkiezingsbelofte het nooit halen, laat hij weten in de parlementaire podcast Afhameren.