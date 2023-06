Nederlanders die gearresteerd werden op bomvolle coke-catamaran plots vrijgelaten in Portugal

Dat meldt het Portugese persbureau Lusa donderdag. Onze landgenoten - 61 en 33 jaar oud - konden als vrij man de rechtbank op het eiland verlaten nadat duidelijk werd dat ze niet zouden worden vervolgd. De rechter oordeelde dat het ’overgrote deel van het bewijs’ was verkregen zonder de noodzakelijke en zelfs onmisbare toestemming van Polen. Die was nodig omdat de catamaran onder de vlag van het Oost-Europese land zeilde.

Polen had niet gereageerd op een verzoek om toestemming van de Portugese gerechtelijke politie om aan boord van het schip te gaan. Omdat dit toch werd gedaan door agenten was er volgens de rechtbank sprake van onacceptabele ’inmenging in de soevereiniteit van dat land’. Zo vielen de zware beschuldigingen van grootschalige drugshandel en lidmaatschap van een criminele organisatie weg. Het Openbaar Ministerie van Portugal kan tegen de uitspraak in beroep gaan, maar de Nederlanders hoeven dat niet op de Portugese eilandengroep in de Atlantische Oceaan af te wachten.

1150 kilo coke

De twee werden 8 augustus vorig jaar na een speciale operatie - genaamd Calypso - gearresteerd op volle zee bij de Azoren, waarna hun catamaran de haven van Ponta Delgada werd binnengeloodst. Na doorzoeking van de snelle boot vonden rechercheurs verschillende verborgen ruimtes waar ruim duizend pakketjes cocaïne werden gevonden met een gewicht van ongeveer 1150 kilo. De onderzoekers gingen ervan uit dat de mannen deel uitmaakten van een criminele organisatie die zich bezighield met de smokkel van harddrugs naar het Europese continent, aldus een verklaring die destijds door de autoriteiten werd gegeven.