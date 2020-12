Noodverordening? Toch weer auto in vlammen op in Veen

Nadat de politie en brandweer enkele dagen achter elkaar moesten aanzien hoe auto’s in brand werden gestoken, een jarenlange traditie volgens de jeugd maar een doorn in het oog van veel bewoners, wilde de driehoek een lijn trekken toen ook de hulpdiensten werden gehinderd. Zij moesten op enig moment stoppen met blussen.

De noodverordening houdt onder meer in dat mensen van buiten het dorp geweerd worden. Verder geldt een samenscholingsverbod voor meer dan twee personen en is het verboden om objecten op zak te hebben die als wapen gebruikt kunnen worden. Op overtreding staat een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 4350 euro. De maatregel geldt tot en met zaterdag 2 januari middernacht.

Behalve de noodverordening was er maandag ook veel politie-inzet. Toch werd een auto in brand gezet. Het voertuig brandde volledig uit. „Dit keer met slechts een paar mensen erbij, die rondom verdeeld stonden in de straten bij de kruising”, meldt een omstander. „Bij de brandende auto stonden slechts een paar agenten, maar ondertussen was de toegangscontrole om Veen in te komen wel weer opgestart.”