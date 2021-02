Drukte op eerste hulp valt vooralsnog mee

Vallen op een besneeuwde straat kan nare gevolgen hebben. Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - Ziekenhuizen door het hele land hadden zich schrap gezet vanwege het winterweer. De capaciteit op de eerste hulp is vergroot of kan dit worden om het hoofd te bieden aan patiënten met valletsel. Maar vooralsnog is het eerder rustiger dan normaal dan drukker.