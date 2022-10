Haagse bronnen: doorbraak rond asielwet blijft uit

Dat melden Haagse bronnen aan De Telegraaf. Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU praten woensdag en vrijdag verder met staatssecretaris Van der Burg (Asiel), terwijl het wetsvoorstel er eigenlijk al had moeten liggen. Woensdag wilden betrokkenen niets kwijt over de inhoud van het gesprek. Duidelijk is wel dat een vervolg vrijdag nodig is. Vanuit de Tweede Kamer en belanghebbenden klinkt ongeduld, maar de coalitiepartijen zijn er nog altijd niet uit.

Mogelijk komt er volgens ingewijden vrijdag schot in de zaak, maar er wordt ook rekening gehouden met volgende week. De tijd dringt, omdat juristen op het ministerie van Justitie en Veiligheid nog moeten toetsen of het nog te bereiken compromis van de coalitie juridisch haalbaar is. Zondag vertrekt Van der Burg bovendien met koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar Griekenland, woensdagavond is hij dan pas weer terug.

Bekijk ook: Krokodillentranen rond azc Ter Apel

VVD, D66, CDA en CU steggelen over pijnpunten als aantallen en tijdelijkheid van de wet. „Het is complex en gevoelig”, erkende vicepremier Kaag afgelopen vrijdag. Het wetsvoorstel moest er eigenlijk al op 1 oktober zijn, maar de dwangwet – inmiddels vergoelijkend spreidingswet genoemd – is er door politieke onmin nog altijd niet.

Terwijl de wet, vanwege een tekort aan opvangplaatsen, volgens het kabinet wel 1 januari moet worden ingevoerd. In de tussentijd moet het parlement er ook nog mee instemmen. „Ik heb er wakker van gelegen”, somberde staatssecretaris Van der Burg. De tijd begint steeds meer te dringen.