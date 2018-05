Oude buurjongen wurgde kapster Julie (24)

Quintens werd werd afgelopen vrijdag in haar woning in Tienen dood aangetroffen door haar vader. De man was gealarmeerd door de uitbater van het kapsalon omdat Quintens die dag niet op haar werk was komen opdagen. Onderzoek wees uit dat ze door geweld om het leven was gebracht.

Een 25-jarige man uit Boutersem, die wordt aangeduid als B.W., is zaterdagmiddag opgepakt. Hij heeft de wurging toegegeven en zal dinsdag voor de rechter verschijnen. „De verdachte is een man die opgegroeid is in een pand in de omgeving van de ouderlijke woning van het slachtoffer in Boutersem. Hij kende haar oppervlakkig”, vertelt een woordvoerder van het Belgische OM.

Op dit moment is weinig duidelijk over de omstandigheden van de dood. Vlaamse media verwachten snel meer duidelijkheid. „Hij heeft tijdens het verhoor geen reden gegeven voor zijn daad en stelt dat hij in een impuls gehandeld heeft. Het gerechtelijk onderzoek moet meer duidelijkheid scheppen over zijn motieven”, aldus de woordvoerder.

Vrienden en collega’s van de kapster zijn in rouw. „Waarom toch? Je bent nog veel te jong”, schreef een vriendin op Facebook. „Zo’n toffe, spontane, lieve en knappe vrouw. Dit is toch niet eerlijk? Je had nog een heel leven voor je. Je hebt het niet altijd even gemakkelijk gehad, maar je was nu net terug zo gelukkig.”