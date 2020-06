Ontsnapte tbs’er Nijmegen opgepakt op station

Jan S. (inzet) stond onder toezicht van de Pompekliniek in Nijmegen. Ⓒ ANP

NIJMEGEN - De sinds dinsdag voortvluchtige Jan S. (60) is teruggevonden. De tbs’er had de benen genomen terwijl hij al buiten de Pompekliniek in Nijmegen verbleef, maar wel nog onder toezicht stond.