Onderzoekscollege: berisp Baudet voor achterhouden van nevenfuncties

Vorig jaar dienden twee burgers een klacht in bij de commissie, omdat Baudet de neveninkomsten uit de verkoop van zijn boeken niet had opgegeven. Met die verkoop zou de FvD-leider zo’n 85.000 euro hebben verdiend, zonder dat te melden. Kamerleden zijn verplicht om nevenactiviteiten te melden in een openbaar register, om zo belangenverstrengeling tegen te gaan.

Het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer heeft maandenlang onderzoek gedaan naar de kwestie. Baudet weigerde elke medewerking, zo schrijft de commissie nu: ’Met zijn opstelling en het negeren van het College in het onderzoek van de klacht heeft de heer Baudet er blijk van gegeven niet of onvoldoende in te zien dat hij de voor de Kamerleden geldende regels, te weten in dit geval de registratieplicht, zelf ook dient na te komen’.

Sancties

Daarom adviseert de commissie aan de Kamer om Baudet twee sancties op te leggen: hij moet een aanwijzing krijgen om alsnog de nevenfuncties op te geven én hij moet een officiële berisping krijgen. De Tweede Kamer gaat daarover nu een besluit nemen.

Baudet had niet opgegeven dat hij directeur en enig aandeelhouder is van THPB Media bv, een uitgeverij die gelieerd is aan FvD. Hij zou de bv hebben opgericht voor inkomsten uit boeken en lezingen. De letters THPB staan waarschijnlijk voor de naam van Baudet: Thierry Henri Philippe Baudet.

Zembla

Na een Zembla-uitzending in 2020 lag Baudet al onder vuur voor het niet opgeven van de nevenfuncties. Toen noemde hij het ’onzin’ dat dit gemeld zou moeten worden. „De gedachte dat mijn meningen zouden veranderen als ik een reep chocola van iemand krijg, of als ik een boek verkoop, dat is zo absurd”, zei hij toen. „Dat neem ik niet eens serieus.”