Analyse: juist nu behoefte aan daadkrachtig bestuur Kortsluiting tussen Den Haag en de rest van het land

’Luisteren is iets anders dan horen.” Een vrouw, 42 jaar, figureert met dit citaat anoniem in het SCP-rapport over hoe het gaat met Nederland.